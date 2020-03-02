ديزني يقلص بعضاً من خسائره – تحليل – 02-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ديزني (DIS) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 118.30، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.33% بما يعادل -0.39 نقطة ليستقر عند سعر 117.65 دولار، ويأتي هذ الإغلاق بعدما أغلق السهم فجوة سعرية سابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 118.00، ليستهدف مستوى الدعم 107.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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