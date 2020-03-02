1100 جهة من 130 دولة في «الشرق الأوسط للطاقة» بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ينطلق الثلاثاء، معرض الشرق الأوسط للطاقة والمؤتمرات التفصيلية على امتداد 3 أيام ضمن مركز دبي التجاري العالمي. ويستقبل المعرض بنسخته هذا العام أكثر من 1100 جهة عارضة تمثل أكثر من 130 دولة، في ضوء التحوّل الكبير الذي يشهده هذا القطاع في المنطقة. كما سيستعرض أهم رواد القطاع أثر التكنولوجيا المتقدمة في تغيير كامل منظومة الطاقة، يُتوقع تنامي القدرة الطاقية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل سنوي يبلغ 6.4% حتى عام 2022، كما أفاد التقرير المعني بآفاق سوق قطاعي الطاقة والمرافق لعام 2020، الصادر عن مجموعة «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة.

وتشير توقعات التقرير إلى أن مبالغ الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة في دول المنطقة ستتجاوز 35 مليار دولار سنوياً مع انتهاء 2020. وستنطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة اليوم الثلاثاء بجلسات عامة تفتتح سلسلة المؤتمرات المرتقبة، تأكيداً على التزام المعرض بسمعته ومركزه في طليعة سباق تطوير قطاع الطاقة.

جلسات عامة

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ومن المتوقع أن تكشف الجلسات العامة الستار عن آراء هامة تخص التطورات المستقبلية لقطاع يواجه مزيجاً معقداً من الحاجة إلى الاستدامة والترشيد في مقابل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. ويتضمن برنامج المعرض المعرفي الموسّع والمتاح أمام الجمهور هذا العام «مؤتمر التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة الذي يركّز على شؤون الشبكات الرقمية والمدن الرقمية المستقبلية، ومؤتمراً آخر يُعنى بشؤون مصادر الطاقة المتجددة. ويشتملان معاً على 30 جلسة، يقودها أكثر من 150 متحدثاً على امتداد 25 ساعة من الفرص التعليمية الثمينة. وسيكون زوار معرض الشرق الأوسط للطاقة على موعد مع فعاليات ومعارض تكنولوجية متطورة موزعة على خمسة أقسام رئيسية تضم توليد الطاقة، والمصادر المتجددة، والنقل والتوزيع، وإدارة وترشيد استهلاك الطاقة، والتحوّل الرقمي.

حلول متعددة

قالت كلوديا كونيتشنا، مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة، قسم الشؤون القطاعية لدى «إنفورما ماركتس»: «في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وازدياد أهمية الدور الذي تلعبه المصادر المتجددة، يأتي معرض الشرق الأوسط للطاقة مجدداً ليكون في طليعة الأطراف التي تطرح هذا الموضوع وتدير مناقشته وتضع أجندة متكاملة لتلبية الحاجات العالمية للطاقة. ومع اقتراب إكسبو 2020 دبي، سيسلط المعرض الضوء على حلول متعددة سيتم تطويرها وتبنيها بالكامل في دبي لاستضافة هذا المعرض العالمي الضخم في أكتوبر».

وينعقد معرض الشرق الأوسط للطاقة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتستضيفه وزارة الطاقة الإماراتية.