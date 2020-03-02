«دبي لصناعات الطيران» تستأنف برنامج «إعادة شراء السندات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استأنفت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» برنامج إعادة شراء السندات. فمنذ بدء البرنامج في منتصف 2018، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 485 مليون دولار أمريكي من المبلغ الرئيسي للسندات، ولديها تفويض لإعادة شراء سندات أخرى بقيمة تقارب 115 مليون دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «إن مستويات التداول الحالية لسنداتنا لا تتفق مع قوة ميزانيتنا العمومية وتصنيفاتنا الائتمانية وحالة السيولة لدى الشركة. لدينا حالياً خمس شرائح من الديون غير المسددة، في حين أن سندات الاستحقاق طويلة الأجل هي أكثر السندات المقومة بأقل من قيمتها، فإننا نعتزم إعادة شراء السندات المتاحة في كل شريحة بمستويات سعرية مناسبة».

وتمتلك «دبي لصناعات الطيران» حالياً ما يقرب من 2.8 مليار دولار أمريكي من السندات المتداولة المستحقة في أسواق المال الأمريكية.