الدعوة للاستفادة من تقنية «البلوك تشين» للحد من الاحتيال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صرح عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، بأن حوالي 20% إلى 30% من الشهادات الأكاديمية المستخدمة مزورة، ولكن بإمكان أصحاب العمل استخدام تقنية البلوك تشين لكشف الاحتيال.

وقال عبد القادر في كلمة ألقاها في اجتماع إفطار حمل عنوان «كيف يمكن الحد من الاحتيال باستخدام البلوك تشين»، تم عقده في كل من دبي وأبوظبي، إنه من الممكن الاستفادة من تقنية البلوك تشين في التعليم للحد من الاحتيال على هذا الصعيد. داعياً المدققين الداخليين لاعتماد التكنولوجيا عوضاً عن الخشية منها.

المعرفة التقنية

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وفقاً للبيانات الحالية، سيختفي ما نسبته 94% من الطرق المعتمدة في الوقت الراهن لممارسة التدقيق الداخلي، حيث تتطلب الطريقة الجديدة للقيام بالتدقيق المزيد من المعرفة التقنية. ويجب أن يسأل المدققون الداخليون أنفسهم حول ما إذا كانوا يمتلكون القدرة والمقدرة كمدققين داخليين لفهم الكيفية التي يعملون بها بالفعل».

وقال عبيد: «إن ما يتراوح بين 20% إلى 30% من الشهادات مزورة. إنه لمن المخيف حقاً أن ندرك أن العديد من الأشخاص العاملين في مؤسساتنا يحملون شهادات مزيفة. ومن الممكن استخدام تقنية البلوك تشين في التعليم في قطاعات مختلفة، حيث يمكننا الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بموظف ما، بما في ذلك شهادته العلمية وخبرته العملية. وتتمثل إحدى مهامنا كمدققين داخليين في التدقيق على نظام الموارد البشرية».

ثلاثة أنواع

عدد عبد القادر ثلاثة أنواع من الاحتيال تم كشفها: الاحتيال المالي، وتزييف الهوية، والاحتيال الذي يطال سلسلة التوريد. ويمكن لتقنية البلوك تشين أن تساعد على مكافحة الاحتيال المالي، ويمكنها المساعدة على اكتشاف الاحتيال من خلال تمكين تبادل المعلومات في الزمن الحقيقي وتحديث الحساب الذي يظهر حركة الدائن أو المدين عند موافقة كافة الفرقاء، ما من شأنه ألا يمنع الاحتيال وحسب، بل أن يخفض التكلفة الإجمالية والوقت الذي تستغرقه العملية أيضاً.

حث عبد القادر المدققين الداخليين على حضور الدورة العشرين القادمة للمؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق، الذي تستضيفه الجمعية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 12 ولغاية 14 إبريل 2020، تحت شعار «تكنولوجيا المستقبل تشكّل مستقبل التدقيق الداخلي». وسلط الضوء على أن المؤتمر سيحظى بمتحدثين عالميين، وستكون هناك فرص للتواصل مع مهنيين وقادة لهذه المهنة يحملون نفس الميول والأفكار.