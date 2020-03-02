«دانة غاز»: لا يوجد أي تأثير لـ«كورونا» على عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية

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أكدت شركة «دانة غاز»، أن خطط نمو الشركة وعملياتها لم تتأثر بفيروس «كورونا»، وذلك بفضل التدابير الوقائية التي اتخذتها الشركة للتعامل مع حالات الطوارئ وحماية الأفراد والأصول.

وتسير العمليات التشغيلية للشركة في إقليم كردستان العراق ومصر بسلاسة وبلا انقطاع، حيث تتمتع الشركة بتدفقات نقدية قوية مرتبطة بعقود غاز طويلة الأجل غير مرتبطة بأسعار النفط مما يشكل نوع من التحوط الطبيعي الذي يعمل على المحافظة على إيرادات الشركة ويقلل من أثر انخفاض أسعار النفط.

وسجلت «دانة غاز» في السنة المالية 2019 أعلى أرباح سنوية لها منذ 7 سنوات، حيث بلغت 157 مليون دولار (575 مليون درهم)، مقارنةً بخسائر صافية بقيمة 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في السنة المالية 2018.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: حققت «دانة غاز» أداءً قوياً في أول شهرين من عام 2020 رغم حالة انعدام الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المفاجئ. وقد تعاقدنا مع مقاول لخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات ليبدأ فوراً في بناء أول خطوط معالجة الغاز الطبيعي التي تعتزم «بيرل بتروليوم» إنشاءها في إقليم كردستان العراق. وستساهم هذه المحطة عند بدء تشغيلها في الربع الأول من عام 2022، في زيادة إنتاج الإقليم من الغاز الطبيعي بنسبة 60% ليصل إلى 650 مليون قدم مكعبة قياسي في اليوم. كما حافظنا على مركزنا النقدي القوي عند 425 مليون دولار. وعليه، فإنه من المتوقع أن يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2019.

كما تم التعاقد مع مقاول الخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات للبدء في بناء أول خطوط معالجة الغاز في خورمور في إقليم كردستان العراق بقدرة 250 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية لوزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق؛ المشرفة على المشروع.

ويمثل هذا التعاقد إنجازاً مهماً وخطوة مهمة في إطار خطة التوسعة بعيدة المدى لدى «بيرل بتروليوم». وسجل إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق زيادة بنسبة 18% ليصل إلى 31,500 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2019 نتيجة لاكتمال مشروع توسعة وزيادة كفاءة مرافق إنتاج الغاز في الربع الأخير من عام 2018. وساهمت هذه الزيادة في ارتفاع إيرادات الشركة خلال عام 2019 بواقع 40 مليون دولار. وتتضمن أعمال التوسعة المستقبلية إنشاء خطين جديدين لمعالجة الغاز، وسيبدأ العمل فوراً في إنشاء أول خطوط معالجة الغاز بقدرة 250 مليون قدم مكعبة يوميًا، حيث من المتوقع اكتماله بحلول الربع الأول من عام 2022. وفي المرحلة الثانية، وبعد الانتهاء من إنشاء الخط الثاني سيصل إجمالي إنتاج الغاز إلى 900 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً بنهاية عام 2023.