شكرا لقرائتكم خبر عن في صراعها مع كورونا، الصين تصنف مواطنيها بترميزات رقمية ملونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع تشجيعها لمواطنيها للعودة إلى العمل رغم تفشي فيروس كورونا، بدأت الصين تجربة جماعية جريئة بحسب النيويورك تايمز، وتقوم التجربة على توظيف البيانات لتنظيم حياة المواطنين، ما يتطلب منهم استخدام برنامج حاسوب على هواتفهم المحمولة يحدد ما إذا كانت هناك حاجة لفرض الحجر الصحي عليهم أو إذا كان بالإمكان السماح لهم بالتجول في مراكز التسوق وغيرها من المرافق العامة. ويمنح التطبيق المواطنين ترميزات رقمية ملونة الأخضر يشير إلى سلامة الوضع الصحي، أما الأحمر فيعني ضرورة فرض الحجر الصحي.

لكن دراسة تحليلية لهذه الترميزات الرقمية من قبل الصحيفة الأمريكية أظهرت أن برنامج «علي باي» للترميزات الصحية لا يقوم فقط بمنح الترميزات الرقمية الملونة، وإنما يشارك المعلومات مع الشرطة، ليخلق بذلك شكل جديد من السيطرة الاجتماعية المؤتمتة التي يمكن أن تستمر حتى بعد انتهاء أزمة الفيروس الراهنة.

وكان البرنامج قد طرح بداية في مدينة هانزو، وهو برنامج مشترك بين الحكومة المحلية وشركة «آنت فاينانشيال» الشركة الشقيقة لمجموعة علي بابا. ويتم حالياً استخدام البرنامج في 200 مدينة ومن المنتظر أن يتم نشره في جميع المدن الصينية بحسب شركة «آنت فاينانشيال».

لكن الشركة والمسؤولين الحكوميين في الصين لم يقدموا تفاصيل كافية عن كيفية عمل التطبيق ما خلق حالة من الخوف خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يفرض عليهم الحجر الصحي المنزلي دون إبداء الأسباب.

ووفقاً للصحيفة يقوم المستخدم برفع بياناته الشخصية على تطبيق «علي باي» وبعدها يقدم البرنامج ترميزاً رقمياً بلون من ثلاثة ألوان مطروحة، الأخضر يتيح للشخص التنقل بحرية، والأصفر الذي يمكن أن يطلب من حامله البقاء في منزله لسبعة أيام والأحمر الذي يعني حجراً صحياً لمدة أسبوعين.

ويكاد يستحيل على المرء أن يتنقل من مكان لآخر دون أن يظهر ترميزه الشخصي على البرنامج، مع لوحات تذكر الجميع بقاعدة مفادها: «كود أخضر يعني حرية التنقل، أما الأصفر والأحمر فيعني ضرورة الإبلاغ الفوري». ويخلق الأمر نوعاً من التوتر ويفجر الخلافات بين المسؤولين والمواطنين في وسائل النقل العام.