تعرف على الأسعار النهائية للسجائر والمعسل بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عن زيادة أسعار السجائر وأصناف المعسلات من منتجات الشركة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أن الزيادة تأتي بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 2020، والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 24 فبراير بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 76 لسنة 2016، وطبقاً لقرار وزير المالية رقم 111 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25 فبراير.

وكان مجلس النواب قد وافق، الإثنين الماضي، على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشاً للشريحتين الأولى والثالثة، وجنيه للشريحة الثانية.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، فإن سعر سلوم وقص (70 جرام) قد ارتفع من 5 جنيهات إلى 5.50 جنيه، وارتفع سعر سلوم وقص (120 جرام) من 10 جنيه إلى 10.50 جنيه.

كما ارتفع سعر سلوم وقص (500 جرام) من 30 جنيه إلى 32 جنيه، وأبو نجمة (100 جرام) من 6 جنيهات إلى 6.50 جنيه، بالإضافة إلى أبو نجمة (500 جرام) من 25 جنيه إلى 26.50 جنيه.

وارتفع سعر صنف أبو نجمة (1000 جرام) من 45 جنيه إلى 48 جنيه، وتن فور يوم (250 جرام) من 45 جنيه إلى 48 جنيه، ودخان شعر (أحمر/أخضر) كيس (40 جرام) من 30 جنيه إلى 32 جنيه.

سجائر كليوباترا

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان، اليوم الإثنين، عن طرح منتج جديد بالأسواق المصرية عبرة عن علبة سجائر بقيمة 10 جنيهات.

وقالت الشركة، في بيان صحفي للبورصة المصرية اليوم، إن المنتج هو "كليوباترا بوكس"، وهي علبة بها 10 سجائر بقيمة 10 جنيهات.

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وأوضح البيان أن هذا يأتي وفقًا لسياسة الشركة في التنوع بمنتجاتها وطرح أصناف جديدة بالسوق المصرية، لتلبي وتتماشى مع متطلبات شرائح السوق المختلفة.

ورصد موقع "مصراوي" أسعار أصناف سجائر كليوباترا، بعد زيادة الأسعار، حيث جاءت على النحو التالي:

كليوباترا بوكس 10 جنيهات للعلبة

كيلوباترا كينج سايز 16.5 جنيه للعلبة

كليوباترا سوفت كوين 17 جنيها للعلبة

كليوباترا بوكس ( أبيض – ألوان) 18 جنيها للعلبة

كلبوباترا سوبر 19 جنيها للعلبة

كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها للعلبة

وأمس الأحد أعلنت شركات السجائر والتبغ في مصر الأسعار الرسمية النهائية؛ لبيع منتجاتها بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر.