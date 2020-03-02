ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 703 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، في بداية التعاملات بقيمة 8 جنيهات، وذلك بعد عودة أسعار الذهب للارتفاع مرة أخري لتكسر حاجز 1600 دولار مسجلة 1615 دولار الآن، جراء مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.

وسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً في سوق الصاغة اليوم 703 جنيهات للجرام، مع تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني علي التوالي، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 602 جنيه.

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عيار 21 سجل 703 جنيهات.

عيار 24 سجل 803 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 5624 جنيهاً.

أوقية الذهب 1615 دولاراً.