بـ 10 جنيهات فقط.. «الشرقية للدخان» تطرح نوع جديد من السجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، اليوم الإثنين، عن طرح منتج جديد بالأسواق المصرية عبرة عن علبة سجائر بقيمة 10 جنيهات.

وقالت الشركة، في بيان صحفي للبورصة المصرية اليوم، إن المنتج هو "كليوباترا بوكس"، وهي علبة بها 10 سجائر بقيمة 10 جنيهات.

وأوضح البيان أن هذا يأتي وفقًا لسياسة الشركة في التنوع بمنتجاتها وطرح أصناف جديدة بالسوق المصرية، لتلبي وتتماشى مع متطلبات شرائح السوق المختلفة.

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والأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير المالية، بشأن أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها.

وتعد الأسعار الواردة في القرار استرشادية للشركات، ويتم الاتفاق على قائمة أسعار نهائية يتم على أساسها احتساب الضريبة.

ووافق مجلس النواب، الإثنين الماضي، على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشاً للشريحتين الأولى والثالثة، وجنيه للشريحة الثانية.

كما تضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح؛ لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.