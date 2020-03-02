شكرا لقرائتكم خبر عن ميتسوبيشي يو.إف.جيه تقلص توقعها لنمو الشرق الأوسط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.1 % من 2.8 % في التقدير السابق بسبب أثر تفشي فيروس كورونا على المنطقة.

وبالنسبة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، خفضت المجموعة توقعات النمو إلى 1.7% من 2.5 %.

وقالت إن الشرق الأوسط سيتأثر بسبب تباطؤ الطلب الصيني على الطاقة وانخفاض التدفقات السياحية وتعطل سلاسل الإمداد على نحو سيؤثر على التجارة فضلا عن هبوط أسعار النفط.