ميتسوبيشي يو.إف.جيه تقلص توقعها لنمو الشرق الأوسط بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.1 % من 2.8 % في التقدير السابق بسبب أثر تفشي فيروس كورونا على المنطقة.
وبالنسبة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، خفضت المجموعة توقعات النمو إلى 1.7% من 2.5 %.
وقالت إن الشرق الأوسط سيتأثر بسبب تباطؤ الطلب الصيني على الطاقة وانخفاض التدفقات السياحية وتعطل سلاسل الإمداد على نحو سيؤثر على التجارة فضلا عن هبوط أسعار النفط.
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