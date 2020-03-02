شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر لمتعاملي النفط في البحرين بعد تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمو مؤتمر للنفط والغاز بالبحرين اليوم الاثنين، إنه تقرر تأجيل المؤتمر الإقليمي لمتعاملي النفط إلى النصف الثاني من العام بدلا من أواخر مارس بعد التفشي العالمي لفيروس كورونا. سجلت البحرين 47 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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