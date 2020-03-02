شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول بعثة لاتحاد الصناعة إلى غرب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة التعاون الأفريقي برئاسة الدكتور شريف الجبلي لقاءً تحضيرياً بمقر اتحاد الصناعات، استعداداً لمغادرة بعثة اتحاد الصناعات المصرية إلى دولتي غانا والكوت ديفوار .

وحضر اللقاء السفير وينفريد هاموند سفيرغانا والسفير تيموثي ايزوان سفير كوت ديفوار والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع وممثلين عن بنكي مصر والتجاري الدولي وكذلك شركة إنبي للبترول وعدد كبير من الشركات المصرية من أعضاء الاتحاد من القطاعات الصناعية المختلفة والمشاركة في البعثة.

واستهل الجبلي اللقاء بالترحيب بالحاضرين معلناً أن هذه البعثة ستكون الأولى التي يقوم بها اتحاد الصناعات المصرية إلى غرب أفريقيا حيث كانت جميع البعثات السابقة موجهة إلى شرق القارة، مشيداً بالتعاون المتميز بين كافة الأطراف المعنية من حكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية ووزارة الإنتاج الحربي وبنك القاهرة، وكذلك الهيئات الحكومية مثل الهيئة العربية للتصنيع وشركة إنبي للبترول، فضلاً عن القطاع الخاص متمثلاً في الشركات الصناعية من أعضاء غرف الاتحاد في القطاعات المختلفة والبنك التجاري الدولي والذين سيشاركون جميعهم بوفود في البعثة لدعمها لتحقق أفضل النتائج في تعميق وتوسيع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ودول غرب أفريقيا.

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وفي كلمته وجه سفير دولة غانا الشكر على الدعوة، مشيراً إلى عمق العلاقات بين مصر وغانا منذ حركات التحرير في أفريقيا وحتى اليوم، مشيداً بدور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم دول القارة بكل الإمكانات، وأكد أن هناك العديد من المجالات للتعاون مثل الصحة وصناعة الأدوية والزراعة البنية التحتية والسكك الحديدية والطيران وغيرها، وأكد أن التعاون المصري الغاني في المجال الاقتصادي سينمو ليعود بالنفع على كليهما.

وبدوره أكد سفير دولة كوت ديفوار أن مصر بلد كبير، وأن التعاون فيما بين دول القارة ضروري وحيوي جداً، مؤكداً أن زيارة هذا الوفد المصري الكبير الذي سيزور بلاده سيساهم إيجابياً وبدرجة كبيرة في تشجيع التنمية المستدامة بين البلدين.

واختتم الجبلي اللقاء بتوجيه الشكر للحضور ولسفيري الدولتين خاصة لمنح دولهم كافة التسهيلات والدعم لنجاح البعثة من حيث اللقاءات الرسمية وكذلك اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية المشاركة ونظرائهم في غانا وكوت ديفوار.