شكرا لقرائتكم خبر عن أورنج تطلق خدمات الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال بالتعاون مع هواوى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقًا من حرصها على دعم اتجاه الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمى والشمول المالى، أعلنت أورنج مصر، الرائدة فى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن افتتاح مركز بيانات متطور لإدارة خدمات الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال Orange Business Cloud لأول مرة فى مصر، وذلك من خلال التعاون مع شريكتها العالمية فى قطاع الحوسبة "هواوى تكنولوجيز"، المزود الرائد للخدمات والحلول التكنولوجية المتقدمة.

يأتى إطلاق الخدمة متزامناً مع افتتاح أورنج لمركز البيانات المتطور بمدينة الإسكندرية فى إطار استراتيجية أورنج مصر للتحول من مشغل للهاتف المحمول إلى مزود لخدمة الاتصالات المتكاملة، فضلا عن توسيع نطاق خدماتها التى تستهدف الشركات على وجه الخصوص بالتعاون مع العديد من الأسماء العالمية الكبرى.



هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لشركة أورنج

وتم إنشاء مركز البيانات ليكون صديقا للبيئة مع نظام تبريد ضخم” Free cooling” يحافظ على البيئة وأيضا يوفر استهلاك الكهرباء من 30 ٪ إلى 40٪ ويحتوى على مصادر طاقة مضمونة وموثوقة ومزودة بمصادر احتياطية كاملة منفصلة لكل سيرفر.

وتعد خدمات الحوسبة السحابية المقدمة من أورنج أول منتج حوسبة سحابية حقيقى (True Cloud) يخاطب الشركات الكبرى فى مصر فيما يتعلق بهذا النوع المتطور من الخدمات، وقد تمكنت الشركة من توفير الخدمة بأعلى مستوى من الكفاءة بعد سلسلة من اتفاقيات التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة وأحدثها اتفاقية الشراكة مع "هواوى تكنولوجيز" التى تضمنت توفير البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمة وخاصة خدمة (Cloud IaaS)..

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وتتميز خدمة أورنج مصر للحوسبة السحابية، التى تقدمها عبر نظام التأجير بأنها توفر لعملائها من الشركات حلاً بسيطًا ومرناً وآمناً وشاملًا للحوسبة السحابية يمكنهم الاستفادة من البنية التحتية السحابية وإدارة مراكز البيانات الافتراضية (Virtual Data Center) ذات حماية قوية وفقاً لأحدث ترقيات التأمين والحصول على أقصى ميزات الأداء، واستخدام موارد تكنولوجيا المعلومات ممثلة فى (Virtual Servers, Virtual Storage, Virtual Network, Virtual Firewall, and Virtual Load Balancer..etc) ، دون الحاجة إلى استثمارات طائلة للحصول على هذا النوع المتطور من الخدمات.

وتقدم خدمة الحوسبة السحابية من أورنج مصر حلاً بديلاً محلياً للخدمات العالمية، ما يمكن الشركات العاملة فى مصر من إنشاء مراكز بيانات افتراضية داخل مصر وفقًا للقوانين المحلية، وإدارة حسابات الخدمة بشكل محلي، فضلا عن الحصول على الدعم من شريك محلى يتمتع بخبرات عالمية وتاريخ طويل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل "أورنج ".

من جانبه، قال المهندس أيمن أميرى نائب رئيس أورنج مصر لقطاع التكنولوجيا "يتميز مركز البيانات الجديد، الذى تم إنشاؤه بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات العالمية، بموقعه الاستراتيجى لقربه من كابلات الاتصالات الرئيسية ومصادر الطاقة المختلفة، كما أنه يستوفى الشروط العالمية المحددة لاستمرارية الأعمال فى حالات الكوارث مثل امكانية استرجاع البيانات افتراضيا".

وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر لقطاع الشركات، عن فخره بافتتاح أورنج لمركز البيانات المتطور الذى سيساهم فى تحقيق الأهداف الأساسية لأعمال الشركات مع إمكانية التوسع الجغرافى والعمل على نمو الإيرادات وتنويع الخدمات، بجانب التوفير فى ميزانيهم بفضل الإدارة الذكية للتطبيقات السحابية الخاصة بهم.

وعلق جيرى تشوي، رئيس قسم الشبكات لشركة هواوى مصر قائلاً: "يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الإنجاز مع شريكنا أورنج مصر. وأضاف صن "يضع هذا المشروع حجر أساس للحوسبة السحابية العامة فى مصر. حيث تعد الحوسبة السحابية هى الاتجاه السائد لكبرى البلدان والشركات فى هذا العصر التكنولوجى الجديد، هو الاتجاه الرئيسى فى Cloud 2.0 Era". وأكد على ثقة هواوى فى قيادة أورانج لعملية التحول السحابى فى مصر ".