شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة ينظم مسابقة للشركات الناشئة بمؤتمر الاستثمار الدولى بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع مؤتمر الاستثمار الدولي بدبي التصفيات المؤهلة لمسابقة الشركات الناشئة AIM Start-up Competition حول "التطبيقات التكنولوجية" بمقر كرييتف هب إيجيبت، وذلك بمشاركة 14 شركة ناشئة مصرية تعمل فى مجالات الصحة والزراعة والانشاءات والهندسة والطاقة الحيوية وتكنولوجيا الواقع الافتراضي.

وفازت شركة الخضيري لحلول الطاقة بالمسابقة حيث من المقرر أن تشارك بفعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي والذي يقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 24 - 26 مارس الجاري تحت عنوان " ريادة الأعمال والتكنولوجيا".

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وقال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذه التصفيات تأتى في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة و كرييتف هب ايجيبت لتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ودعم الشركات الناشئة التي تعتمد على افكار جديدة ومبتكرة، مشيراً إلى أن مركز تحديث الصناعة ينظم هذه التصفيات للعام الثالث علي التوالى من خلال برنامج الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف طه أن ملتقى الاستثمار المقبل بدبي يستهدف تعزيز استفادة المستثمرين ومنظمات الاستثمار الدولي من فرص الاستثمار المتاحة والتي يتم عرضها عبر منصة واحدة، لافتا إلى أن الملتقى يقدم مجموعة متنوعة من المحاور الجديدة التي تهدف إلى تسهيل التواصل الاستراتيجي مع عرض متخصص للتجارب الرائدة.

جدير بالذكر أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه على مستوى العالم حيث تتضمن فعالياته هذا العام محاور الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، المحافظ الاستثمارية الأجنبية، والشركات الناشئة، ومدن المستقبل.