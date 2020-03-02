شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط العراقية تقلص دوام موظفيها 50% احترازًا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلصت وزارة النفط العراقية، دوام موظفيها 50% كإجراء وقائى لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا)، اليوم الاثنين، أنه تقرر تخفيض نسبة حضور الموظفين لـ50% للتقليل من الاختلاط، على أن يتم تقسيم نظام العمل بشكل دفعات أسبوع عمل وأسبوع راحة، بما لا يؤثر على رصيد الاجازات وبراتب كامل، وبما يضمن إنجاز الأعمال الموكلة إليهم ويتم تزويد الدائرة الإدارية والمالية بجداول التخفيض من قبل تشكيلات مركز الوزارة لاتخاذ اللازم خلال مارس الجاري".

وأشارت، إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) فى العراق إلى 21 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين اليوم فى جانب الرصافة، وعطلت العديد من الوزارات والدوائر الحكومية دوام موظفيها بسبب انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت اليوم الاثنين، إن السلطات سجلت حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران فى الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21. وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم اكتشاف الحالتين فى بغداد.

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وتم رصد حالة الإصابة الأولى يوم الثلاثاء الماضى، وكانت لطالب إيرانى أعيد إلى بلاده بعد ذلك، وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية، أعلنت اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة، وأضافت الوزارة أن 2 من المصابين الستة فى بغداد والأربعة الآخرين فى السليمانية وجميعهم عادوا من إيران فى الآونة الأخيرة.

كانت وزارة الصحة العراقية، اعلنت السبت، إن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها فى بغداد والخامسة فى محافظة بابل، مما يرفع إجمالى عدد المصابين إلى 13، وأضافت الوزارة فى بيان أن المرضى أودعوا فى الحجر الصحي.