الأنشطة العقارية تتصدر قائمة الاستثمارات الحكومية الأكثر تنفيذا بالربع الأول 19/20

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، مراحل تطور تنفيذ الاستثمارات الحكومية على مستوى القطاعات بنهاية الربع الأول من العام المالي 2019/2020، حيث تصدرت الأنشطة العقارية قائمة الاستثمارات المنفذة خلال تلك الفترة بنسبة مئوية بلغت نحو 19.3%.
وشملت القائمة الواردة في النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة قطاعات وحلت نسب الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بنحو 11.1%، يليه الاستثمارات المنفذة في قطاع النقل والتخزين وبلغت نسبة التنفيذ نحو 10.6%، ثم الاستثمارات في قطاع الخدمات الأخرى وبلغت نسبة تنفيذها نحو 9.3%.
الاستثمارات المنفذه
وضمت قائمة القطاعات الأكثر تنفيذا خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، قطاع الكهرباء وكانت نسب تنفيذه 7.3%، كما بلغت نسب التنفيذ في قطاع التشييد والبناء نحو 7.3%، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي وكانت نسب تنفيذه نحو 6.8%، والاستثمارات في قطاع الزراعة بنسب تنفيذ بلغت 5.6%، ثم قطاع خدمات التعليم بنسب تنفيذ بلغت 4.6%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4%، وأخيرا قطاع الخدمات الصحية وبلغت نسب تنفيذه 3.7%.
وتشهد الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي تباينات واضحة، حيث احتلت الخدمات الصحية صدارة تلك الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، لتصل إلى 11.9% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، يليه الاستثمارات المنفذة في قطاع الكهرباء والتي بلغت نحو 9.4%، مقابل 8.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وضمت قائمة القطاعات الأكثر استحواذا على الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، قطاع الخدمات الأخرى، بنسبة تنفيذ بلغت 8.9%، ثم قطاع الزراعة بنسبة بلغت 5.8%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة تنفيذ بلغت نحو 5.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة تنفيذ بلغت 4.8%، وقطاع خدمات التعليم بنسبة تنفيذ بلغت 4.3%.
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