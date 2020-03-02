شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: روسيا لم تتلق مقترحا من أوبك لخفض الإنتاج مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين، إن روسيا لم تتلق مقترحا من أوبك لخفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا بشكل مشترك.

وأضاف أن روسيا تعكف على تقييم المقترح السابق للجنة أوبك+ والمتمثل في خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا.

يميل عدة أعضاء رئيسيين في أوبك لخفض إنتاجي أكبر، حسبما قالته أربعة مصادر مطلعة على المحادثات الأسبوع الماضي، وذلك مع انخفاض أسعار النفط بفعل المخاوف من تأثر الطلب جراء تفشي فيروس كورونا.