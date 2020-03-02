شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 2.89% بختام التعاملات وسط انخفاض جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.89% خاسراً 274.33 نقطة ليصل إلى مستوى 9215.81 نقطة، وسط انخفاض جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 163.7 مليون سهم بقيمة 482.4 مليون ريال عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وتراجعت 37 شركة، فيما ارتفعت 9 شركات، ولم يتغير أى سهم.

وهبطت كافة قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 3.46%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.78%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.69%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، فقطاع العقارات بنسبة 1.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة صناعات قطر، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التى عقدت أمس الأحد، حيث تمت الموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة، وتمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية المُوحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.

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كما تمت المصادقة على القوائم المالية المُوحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019، تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.40 ريال قطرى للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم.

كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم، تم تعيين ديلويت آند توش كمراقبى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.

فيما أعلن مصرف الريان، أن شركة الريان للاستثمار (المملوكة بالكامل لمصرف الريان)، تعمل على استيفاء متطلبات ترخيص بنك رقمى متكامل فى مركز أستانا المالى الدولى، ومن المتوقع أن يبلغ رأس المال المدفوع للبنك 10 مليون دولار أميركى ورأس المال المصرح به 20 مليون دولار.

وسيبدأ العمل على استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص من هيئة أستانا للخدمات المالية لتقديم خدمات مالية تحت سلطة مركز أستانا المالى الدولى، وتعتزم الريان للاستثمار، أن يكون البنك الجديد أول بنك رقمى متكامل فى مركز أستانا المالى الدولى والذى سيركز على تطوير المنتجات المصرفية والاستثمارات الإسلامية من خلال توفير منتجات التكنولوجيا المتطورة، وسيقوم مركز أستانا المالى الدولى والريان للاستثمار بالتوقيع على مذكرة تفاهم تضع إطاراً للتعاون أثناء عملية الترخيص فى الأشهر المقبلة.