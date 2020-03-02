شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات ينظم ملتقي "الفرنشايز" لتشجيع الشباب على العمل الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ملتقى مشروعات بنظام الامتياز التجارى (الفرانشايز) الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأكدت نيفين جامع بأن الجهاز حريص على القيام بالمبادرات التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية بمختلف المجالات واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، وأنه يسعى بكل السبل ويكرس كافة إمكانياته فى دعم المجالات القائمة والبحث عن مجالات جديدة وغير تقليدية لإقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

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وأوضحت أن مفهوم الفرنشايز عالميا هو (الاستثمار في حق الانتفاع بالعلامة التجارية) أي أن العلامات التجارية التي ترغب في التوسع محليا وعالميا يمكن لها أن تحقق ذلك بدون إنفاق استثمارات إضافية، وإنما من خلال التعاقد مع المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مشاريع قليلة المخاطر أو مضمونة النجاح لسابق نجاحاتها في فروع محلية أو دولية على مستوى العالم.

كما أفادت بأن الاستفادة من نظام الفرنشايز للشركات العالمية والمحلية يؤدي الي تطوير الاليات والنظم الادارية والفنية التي تعمل من خلالها تلك المشروعات مما يعمل علي زيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية ويجعلها اكثر قدرة علي الاستمرار والاستقرار وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن المشروعات العاملة من خلال علامات فرنشايز شهيرة ودولية او محلية تتميز بانها عالية الربحية ولها قدرات تنافسية متميزة عن المشروعات التقليدية بسبب مساندة ودعم الشركات الكبرى المانحة لحق الامتياز التجارى.

ويضم هذا الملتقى العديد من الشركات ذات العلامة التجارية المعروفة والتي ترغب في التوسع وفتح فروع جديدة لها بنظام الامتياز التجاري في مجالات متعددة منها (خدمات الإطارات- الدواجن – السداد الإليكتروني – إدارة الملاعب الرياضية - المطاعم)، حيث تعرض كل شركة الفرص والاشتراطات المطلوبة لفتح فروع جديدة لها من خلال الشباب المتميز والذي له قدره على إدارة المشروعات وتنطبق عليه الشروط الموضوعة من خلال الشركة مثل موقع المشروع ومساحته وخبرة الشاب المتقدم وقدرته علي إدارة المشروع، كما ستوفر الشركات التدريب والدعم الفني للشباب ويساهم الجهاز بجزء من التمويل اللازم للمشروع.