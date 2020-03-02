شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً صاعداً طفيفاً ليتحرك حول 0.6550، ويتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك التي قد تدفع السعر لاختبار مقاومة القناة الهابطة.

لكن بما أن السعر دون 0.6635، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.6345.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6450 والمقاومة 0.6570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط