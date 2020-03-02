شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة لكنه يتداول بسلبية الآن في محاولة للعودة دونها، وطالما أن السعر دون 51.30، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو 48.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط