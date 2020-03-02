شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته دون مقاومة القناة اللحظية الهابطة، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من تقديم إشارة تقاطع سلبي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 43.00، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 46.60 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط