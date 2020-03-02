شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ليبقى متماسكاً فوق مستوى 16.96، ويحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لزيارة مستوى 17.60 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية. لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 16.96 والأهم فوق 16.33. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.80 والمقاومة 17.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للفضة 02-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.