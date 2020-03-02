شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليبتعد تدريجياً عن دعم القناة الفرعية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق مستوى 1633.58 لتأكيد الاندفاع نحو 1689.33 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1571.22 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1580.00 والمقاومة 1635.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد