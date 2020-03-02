شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على مستوى 1.2736، ليدعم التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 1.2552 الذي يمثّل هدفنا التصحيحي التالي، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون 1.2920 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2730 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط