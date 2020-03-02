الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.1063 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.1130، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.1063 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح، بينما يمثل اختراق المستوى المستهدف مفتاح الاندفاع نحو 1.1240 على المدى القريب.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0980 والمقاومة 1.1130

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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