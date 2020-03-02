شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بأكثر من 1% بفضل الاحتمالات القوية لخفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعوض جزء من خسائرها التي تكبدتها فى اليوم السابق ، لترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفضل الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،والمتضرر من الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,610.96$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,591.72$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,575.37$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 3.75% ،بأكبر خسارة يومية منذ 20 حزيران/يونيو 2013 ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,562.92$ للأونصة، بفعل تسارع تصفية مراكز مفتوحة ، بجانب مخاوف الطلب الفعلي فى الصين " أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".

وبسبب تلك الخسارة اليومية الضخمة ، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 3.4% على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،و بأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

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انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.4% ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 97.70 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يدعم أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط المستمر فى مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ، لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الجمعة ،إن الأسهم الأمريكية هزمت فى الأيام الأخيرة ،وأن البنك المركزي سيعمل على حسب الحاجة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر التي يشكلها وباء الفيروس التاجي.

عززت تلك التصريحات احتمالات قيام المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.50% فى اجتماعه المقبل المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 934.23 طن متري.