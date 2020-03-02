شكرا لقرائتكم خبر عن "فيبكو" توقع اتفاقية للاستحواذ على كامل حصص الأقلية في تابعتها "فبك للصناعة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة الشريك "شركة إيراد للاستثمار" في شركتها التابعة "فبك للصناعة"، وذلك في أعقاب موافقة مجلس إدارة الشركة على إبرام اتفاقية الاستحواذ خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ أمس الأحد.

وأفادت فيبكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن حصتها في "فبك للصناعة" تبلغ 80%، فيما يملك الشريك نسبة 20%، وبذلك تصبح فبك للصناعة مملوكة لفيبكو بنسبة 100%.

وبحسب البيان، تقضى اتفاقية الاستحواذ بقيام الشريك بالتنازل عن كامل حصصه البالغة 20% في شركة فبك للصناعة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح شركة فيبكو، وذلك مقابل حصوله على نسبة 20% من صافي الربح محاسبياً وفق القوائم المالية المدققة في نهاية كل سنة مالية لمدة عشر سنوات فقط (مدة سريان الاتفاقية) حتى نهاية السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2029.

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ووفقاً للاتفاقية، وضعت فيبكو شروطاً تعاقدية تضمن إلزام الشريك بعدم منافسة الشركة طوال مدة سريان الاتفاقية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتجدر الإشارة إلى أن شركه فيبكو تملك 80‎%‎ من المشروع وذلك يتطلب وجود قوائم مالية موحدة ربع سنوية لشركه فيبكو، بعكس شركه فبك للصناعة وهي شركه ذات مسؤولية محدوده تمتد فترات السماح بنشر القوائم الماليه فيها لفتره أطول، مما قد يعيق نشر القوائم المالية الموحدة لشركة فيبكو خلال الفترات النظامية.

ويُذكر أن فيبكو حققت صافي خسارة بلغ 9.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.