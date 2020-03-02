شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمانول" تحصل على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجيته السنوية بحوالي 100 ألف طن.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنها ستستخدم هذه الزيادة كلقيم لإنشاء المصانع التوسعية للشركة والتي تشمل مصنع DMDS، ومصنع MDEA وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وبحسب البيان، يعتبر هذان المصنعان الأول من نوعهما في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وستخدم منتجاتهما قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية الأخرى.

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هذا ومن المُقرر أن يتم التشغيل التجاري لهذين المصنعين خلال عام 2024، وذلك وفقاً لخطة الشركة الاستراتيجية، على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذه المشاريع طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 84.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 46.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات البتروكيميائية في الأسواق العالمية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة.