شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية يدفع "مدينة المعرفة" للربحية خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح 18.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 39.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.9 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 36.5 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية المتعلقة بالوحدات والأراضي المباعة وإعادة تقييم للقيمة العادلة في حصة ملكية موجودة سابقاً في شركة زميلة الناتج عن شراء كامل الحصص في الشركة الزميلة.

وارتفعت الإيرادات إلى 161.6 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 71.1 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغت 19.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 34.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.