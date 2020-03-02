شكرا لقرائتكم خبر عن "زجاج" تخسر في 2019 كل أرباحها بالعام السابق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 30.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.6 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 8.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 14.6 مليون ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى تحقيق خسارة في نشاط العبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المصطح بسبب انخفاض مبيعاتها وقيامها بأعمال صيانة.

وتراجعت الإيرادات إلى 76.3 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 98.7 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 31.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.