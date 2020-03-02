شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت العربية" تتحول لتحقيق أرباح خلال 2019 وإدارتها تُوصي بتوزيع ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت العربية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 208.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 26.2 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 308.6 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 30 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة لارتفاع متوسط سعرالبيع وفقاً لأسعار البيع السائدة في السوق السعودي والسوق الأردني وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية للشركة.

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كذلك تحسنت نتائج الشركة التابعة في الأردن، بالرغم من انخفاض كمية المبيعات وخسائر الشركة الزميلة في الأردن وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 30.2% إلى 782 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 600.7 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2019 بقيمة 100 مليون ريال، بواقع ريال للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 135.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 42.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.