شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% في عام 2019م، فيما حقق القطاع غير النفطي زيادة قدرها 3.3%، وانخفاض القطاع النفطي إلى 3.6%..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإحصاء : نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.