شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع توقعات خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

واجه الدولار ضغوطا اليوم الاثنين مع تقلص التدفقات على العملة الأمريكية طلبا للأمان في ظل توقعات متنامية لخفض أسعار الفائدة من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا.

وهبط الدولار أمام الدولار الأسترالي واليورو والجنيه الاسترليني واليوان.

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وبعد خسائر حادة للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إن البنك المركزي سوف "يتحرك عند الاقتضاء" لدعم الاقتصاد.

رأى المستثمرون في تصريحاته تلميحا إلى أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة عندما يجتمع في 17 و18 مارس ، وتوقعوا أن تتشجع البنوك المركزية في أنحاء العالم لتحذو حذوه.

وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.3 بالمئة إلى ذروة شهر عند 1.059 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة ليسجل 0.6531 دولار أمريكي وتقدم الاسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2939 دولار.