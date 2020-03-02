شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأوروبية بعد أسبوع الخسائر والان نبدء بالتفاصيل
استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008، بفضل الآمال في أن تتدخل البنوك المركزية الرئيسية للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا على النمو العالمي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، بعد تهاويه 12 بالمئة الأسبوع الماضي، في مكاسب قادتها شركات التعدين والنفط والغاز.
ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في مارس ، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي عشر نقاط أساس خلال اجتماع ابريل نيسان.
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