شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 12426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 1685 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 14081 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 4637 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل مستوى 1685 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1251 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 611 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البنك المصرى لتنمية الصادرات، بالم هيلز للتعمير، سى أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3500 سهم، 10.2 ألف سهم، 13 ألف سهم، 400 ألف سهم، 35 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، اميرالد للاستثمار العقارى 1600 سهم، 76.8 ألف سهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهى السويدى إليكتريك، المالية والصناعية المصرية، بلتون المالية القابضة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ، جلاكسو سميثكلاين.