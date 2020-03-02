شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات اليابانية تهبط 10% فى فبراير مع تفاقم مخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات للقطاع الخاص تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3% في فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين جراء تفشي فيروس كورونا.

تعطي الأرقام أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

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وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر - المسماة "كاى" فى اليابان - أن المبيعات بلغت 430 ألفا و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة مع 479 ألفا و427 قبل عام.