شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 703 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع في مصر بقيمة 8 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، عقب عودة أسعار الذهب للارتفاع مرة أخري لتكسر حاجز 1600 دولار مسجلة 1615 دولار الآن، جراء مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول. وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة فى مصر 703 جنيهات للجرام، مع تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني علي التوالي، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 602 جنيه.

عيار 21 سجل 703 جنيهات.

عيار 24 سجل 803 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 5624 جنيها.

أوقية الذهب 1615 دولارا. عيار 21 سجل 703 جنيهات.عيار 24 سجل 803 جنيهات للجرام.الجنيه الذهب 5624 جنيها.أوقية الذهب 1615 دولارا.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6% أمس، مسجلا أسوأ أداء له منذ عام 2012، بالتوازي مع تراجعات جماعية لأسواق المنطقة متأثرة بحالة من الفزع لدى المستثمرين مع مواصلة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعه من تراجع لأسعار النفط.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، ليغلق جلسة أمس متراجعا 5.3%، كما أغلق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا منخفضا بنسبة 5.4%، وقررت إدارة البورصة وقف التداولات لمدة 30 دقيقة في تمام الساعة 12:35 بعد أن تراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 5%، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.

ارتفاع الذهب جاء، وسط تخوف المستثمرين من تزايد وفيات فيروس "كورونا" المُستجد خارج الأراضي الصينية، واتجهوا إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذً آمنًا.

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واستمر الذهب في تسجيل مكاسب يومية للجلسة السادسة على التوالي إلى جانب الدولار الأمريكي، وهو أمر لا يحدث عادة لأن العملة الأمريكية القوية يُمكن أن تُضعف من جاذبية الاصول الآمنة المرتبطة بالدولار مثل المعدن الأصفر.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.