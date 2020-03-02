شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال بـ2.5 جنيه والرمان بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 2-3 - 2020، استقرارا وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الإنتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى الى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الأسعار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 3.5- 5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.