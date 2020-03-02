شكرا لقرائتكم خبر عن البورصات الأسيوية تنفض غبار خسائر "كورونا".. والصينية تقفز 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مستهل تداولات الأسبوع، مستفيدة من صعود البورصة الصينية 3% لتنفض غبار الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف تحول فيروس "كورونا" إلى وباء عالمي.

وصعد مؤشر "شنجهاي" الصيني نحو 3.15% ليصل إلى 2970 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة هونج كونج"هانج سينج" بنسبة 0.67% ليصل إلى 26301 نقطة والياباني "نيكي" سجل ارتفاعا بنسبة 21344 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر بورصة سنغافورة بنسبة 0.11% ليسجل 3014 نقطة.

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ويرى خبراء اقتصاديون أن توجه الأسواق في مختلف أنحاء القارة الآسيوية خلال تعاملات اليوم، إنما يعكس نوعا من الارتياح بالمقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي الذي شهد عمليات بيع مكثفة مدفوعة بحالة الذعر التي سيطرت على المستثمرين بسبب استمرار تفشي "كورونا".

وذكر موقع "ماركت ووش"، المعني بالشأن الاقتصادي العالمي، أن بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضي بشأن استعداده لدعم الاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، في مواجهة خطر كورونا، ساهم إلى حد ما في وقت نزيف الأسواق، مشيرا إلى أن ثمة توقعات متنامية بشأن خفض الفيدرالى أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل منتصف الشهر الجاري.

وتكبدت أسواق المال العالمية خسائر حادة تقدر بنحو 6 تريليونات دولار من قيمتها السوقية، منذ 20 يناير الماضي؛ أي منذ الإعلان عن بدء تفشي فيروس "كورونا"، وإثارة قلق المستثمرين بفعله، وارتفعت وتيرة تلك الخسائر الأسبوع الماضي مع ارتفاع انتشار الإصابات بالفيروس خارج الصين، مما أدى إلى عمليات بيع للأسهم في جميع أنحاء العالم في أغلب جلسات البورصات العالمية، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ نشوب الأزمة المالية العالمية في 2008.