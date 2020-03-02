شكرا لقرائتكم خبر عن ان.ام.سى هيلث تطلب تعليقا غير رسمى لسداد الدين من مقرضيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ان.ام.سى هيلث لإدارة المستشفيات اليوم الاثنين إنها ستطلب من دائنيها تعليقا "غير رسمي" لسداد الدين، فى حين أكدت تعيين مويليس مستشارا ماليا للمساعدة فى محادثات مع البنوك.
وقالت الشركة التى مقرها الإمارات والمدرجة فى لندن إنها عينت برايس ووتر هاوس كوبرز كمستشار تشغيلى للمساعدة فى إدارة السيولة وعمليات التشغيل، بينما كلفت آلن آند أوفرى كمستشار قانونى.
كانت رويترز أوردت أمس الأحد نقلا عن مصادر أن ان.ام.سى كلفت مويليس كمستشار لإعادة هيكلة الدين.
وقالت الشركة إن ان.ام.سى "تطلب استمرار الدعم وتعليقا غير رسمى فيما يتعلق بالتسهيلات القائمة من الدائنين لتحقيق استقرار فورى فى تمويل المجموعة".
كانت هيئة السلوك المالى فى بريطانيا قالت فى 27 فبراير إنها ستحقق فى الأوضاع المالية لشركة ان.ام.سى هيلث التى عُلق تداول أسهمها فى لندن الأسبوع الماضي.
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