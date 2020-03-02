شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة 1% توقعا لخطوات تحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت الأسهم اليابانية في معاملات متقلبة اليوم الاثنين، مع تعويل المستثمرين على إجراءات سياسة نقدية منسقة من البنوك المركزية الرئيسية بهدف التصدي لتداعيات فيروس كورونا سريع الانتشار على الاقتصاد العالمي.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 1% عند 21344.08 نقطة، بعد تراجع لخمس جلسات، ونزل المؤشر 1.5% إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر في وقت سابق من الجلسة لكن الأسواق عوضت خسائرها لاحقا بعد تعهد محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا بخطوات لإشاعة الاستقرار بالأسواق.

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وقال كورودا في بيان عاجل إن البنك المركزي سيراقب التطورات بعناية ويوفر سيولة كافية عبر عمليات السوق ومشتريات الأصول.

كان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أصدر بيانا يوم الجمعة قال فيه إن البنك المركزي الأمريكي يقف على أهبة الاستعداد لتدعيم الاقتصاد.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1% أيضا إلى 1525.87 نقطة حيث ساعد بيان كورودا على كبح مكاسب الين التي حققها في وقت سابق بفضل وضعه كملاذ آمن وأعطى قوة دفع واسعة النطاق للأسهم اليابانية.