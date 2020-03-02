شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر شركات طيران الشرق الأوسط 100 مليون دولار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الاثنين، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بـ100 مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا وإن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه "الفترة الصعبة".

وأبلغ محمد علي البكري، نائب رئيس إياتا لإفريقيا والشرق الأوسط الصحفيين أنه من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.

وقال إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام لشركات الطيران العالمية بسبب الفيروس.