شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للكيماويات: من المبكر تحديد أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أنه من المبكر تحديد أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى بصورته الإجمالية والتفصيلية خلال الوقت الحالى، بسبب أن المعطيات الحالية غير مؤكدة لتحديد مدى تأثير فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى فى مصر.

وأضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، هناك فرص تصديرية كبيرة من الشركات المصرية إلى الصين فى قطاع المستلزمات الطبية الذى يعد القطاع الأبرز في الاقبال عليه خلال أزمة الصين وانتشار فيروس كورونا وخاصة الكمامات، لافتا إلى أن سعر العبوة منها ارتفع فى السوق المصرية من 15 جنيها لتتراوح من 240 إلى 270 جنيها مصريا، وذلك بسبب معدلات الاقبال عليها من المصريين بعد التخوف من انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى المنتشرة في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الكميات فى صادرات مصر إلى الصين.

وأوضح، أن الشركات المصرية العاملة فى منتجات المنظفات والمطهرات والكمامات تزيد حاليا من انتاجيتها لتغطى الطلب الحالى فى الأسواق، موضحا أن هناك فرص هامة وكبيرة للمنتجات المصرية لتحل محل المنتجات الصينية فى العديد من الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى إنشاء صناعات مغذية مصرية توفر البديل للمنتج الصينى داخل مصر، خاصة بعد حالة الاقبال الشديد على قطاع صناعة المنظفات والمطهرات إيمانا من المستهلكين بأنها السبيل الأمن للحفاظ على الصحة العامة.

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وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى أنه رغم أن تحديد أثر فيروس كورونا لن يتم خلال الوقت الراهن إلا أن المشكلة الرئيسية حاليا هو نقص الخدمات اللوجستية نتيجة الإجراءات الاحترازية فى الصين، وتكدس الكثير من الشحنات فى الموانئ، خاصة بعد تعطل سلاسل الإمداد للكثير من الصناعات، ومنح العاملين فى الصين أجازة مطولة، وعزل المدن، وفرض قيود على حركة انتقال الأفراد والسلع على الطرق الرئيسية.