شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يروج للمزايدة العالمية للذهب خلال مؤتمر PDAC بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم مشاركته في المؤتمر الدولى للتعدين PDAC المنعقد في تورنتو بكندا حالياً في إطار الترويج لما يشهده قطاع التعدين في مصر من تطورات تدعم جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال وكذلك الترويج للمزايدة العالمية الأولى لعام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عدة قطاعات بالصحراء الشرقية على مساحة حوالى 170 ألف كيلو متر مربع.

وتتضمن مشاركة الوزير في المؤتمر إلقاء كلمة افتتاحية في الجلسة الوزارية للمؤتمر الذى يعد أكبر محفل عالمى معني بشئون صناعة التعدين، ويشارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، كما يعقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التعدين.

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وأكد المهندس طارق الملا أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في اكبر محفل عالمى لصناعة التعدين هذا العام تعكس التزام الدولة بالعمل على كافة المحاور للنهوض بقطاع التعدين ومن ضمنها التواصل الخارجي مع المستثمرين والشركات العالمية والترويج للفرص المتاحة بما يتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنية كبيرة، وبما يصب في تحقيق النمو للاقتصاد المصري.