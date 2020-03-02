شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: وزراء مالية مجموعة الـ7 يبحثون كورونا هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير اليوم الاثنين إن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون على الهاتف أمثل السبل لاحتواء تأثير تفشي فيروس كورونا على النمو العالمي.

وأضاف الوزير لقناة فرانس 2 التلفزيونية "سيكون هناك تحرك منسق. تحدثت أمس مع رئيس مجموعة السبع، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وهذا الأسبوع سنعقد اجتماعا على الهاتف لوزراء مالية مجموعة السبع لتنسيق ردود الفعل".

وأضاف أن وزراء مالية منطقة اليورو سيتواصلون سويا أيضا وأنه سيتحدث إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

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وتابع "يجب أن نتحرك ليكون هذا الأثر الذي نعلم أنه سيكون كبيرا على النمو، محدودا قدر المستطاع".