إنترفاكس: إنتاج روسيا النفطي 44.66 مليون طن في فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج روسيا النفطي بلغ 11.29 مليون برميل يوميا في فبراير ارتفاعا من 11.28 مليون برميل يوميا في يناير.
وبالطن، بلغ الإنتاج 44.66 مليون طن مقارنة مع 47.72 مليون في يناير.
وبلغ إنتاج الغاز 60.4 مليار متر مكعب الشهر الماضي، انخفاضا من 65.51 مليار في يناير.
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