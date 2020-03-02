شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر: كورونا يصعق نشاط المصانع بكوريا الجنوبية، والصادرات فى قاع 6.5 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الاثنين انكماش نشاط الصناعات التحويلية فى كوريا الجنوبية بشكل أسرع فى فبراير مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة فى أكثر من ست سنوات فى ضربة عنيفة للإنتاج، إذ يؤدى فيروس كورونا لتدنى الطلب العالمى وأعمال الشركات.

وانخفض مؤشر نيكي ماركت لمديرى المشتريات إلى 48.7 فى فبراير من 49.8 فى يناير، وبقى دون مستوى 50 نقطة الذى يفصل النمو عن الانكماش فى تسعة من الأشهر العشرة الأخيرة.

وعانت طلبيات التصدير الجديدة من أسوأ انخفاض لها منذ أغسطس 2013 حيث تسبب الفيروس سريع الانتشار فى إحداث فوضى فى سلاسل الإمداد العالمية.

وأدت إجراءات السفر الصارمة وغيرها من تدابير احتواء المرض فى الصين إلى تعطل إنتاج المصانع والعمليات التجارية فى الصين وبقية العالم.

Advertisements

وتأثر إنتاج المصانع فى كوريا الجنوبية بشدة حيث انخفض مؤشره إلى 44.4 من 50.1 فى يناير، مسجلا أكبر تراجع فى نحو خمس سنوات.

وقال جو هايز الاقتصادى فى آي.إتش.إس ماركت "بشكل غير مفاجئ، تعرض قطاع الصناعات التحويلية فى كوريا الجنوبية لصدمة سلبية مزدوجة فيما يتعلق بالعرض والطلب فى الاقتصاد فى فبراير وسط تفشى فيروس كورونا."