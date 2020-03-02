مؤشر: انكماش أنشطة مصانع اليابان بأسرع وتيرة منذ 2016 بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضررت أنشطة المصانع فى اليابان وسجلت أكبر انكماش فى نحو أربع سنوات فى فبراير، مما ينذر بالخطر للقطاع الصناعى فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم مع اتساع نطاق تفشى فيروس كورونا.
تباطؤ قطاع الصناعة أوضح دليل حتى الآن على الضرر الذى سيلحقه الفيروس بالنمو العالمى والشركات، ومن المرجح أن يكثف الضغط على صناع القرار فى اليابان لتدعيم النمو.
ونزل مؤشر أو جيبون بنك لمديرى المشتريات فى القطاع الصناعى المعدل فى ضوء العوامل الموسمية إلى 47.8، مقارنة بالقراءة النهائية 58.8 المسجلة فى الشهر السابق. وقراءة فبراير هى الأقل منذ مايو 2016.
ويظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو للشهر العاشر، وهى أطول فترة انكماش منذ تقلص استمر لستة عشر شهرا حتى يونيو 2009 فى خضم الأزمة المالية العالمية.
وأظهر المسح تراجع طلبيات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة فيما يزيد على سبعة أعوام بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة وانخفاض المبيعات للعملاء فى الصين.
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