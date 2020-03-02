شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا يبحث مع المركزي اللبناني تحويل إيرادات شركات الطيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الاثنين، إنه يعمل مع مصرف لبنان المركزي من أجل ضمان تحويل إيرادات شركات الطيران غير اللبنانية للخارج.
وقال محمد علي البكري، نائب رئيس إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط للصحفيين إن إيرادات الشركات غير اللبنانية مازالت تُحول إلى خارج البلاد التي تعاني من أزمة مالية شديدة، لكن الأمر أصبح صعبا.
وأضاف البكري أنه يأمل ألا تضطر إياتا لوضع لبنان على القائمة السوداء للدول التي تمنع تحويل الأموال، مضيفا أن لبنان يعي أهمية النقل الجوي لاقتصاده.
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